Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила, почему нужно носить маски в мороз

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Из-за морозоустойчивости коронавируса маски необходимо носить в толпе и при минусовой температуре. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что температура воздуха не влияет на необходимость соблюдения социальной дистанции и ношения масок. По ее словам, COVID-19 сохраняет свою жизнеспособность в течение длительного времени даже во время сильных морозов.

Пшеничная уточнила, что на распространение заболевания может повлиять влажность. Вирус хуже распространяется при сухой морозной погоде, чем при влажной с температурой около или выше нуля. На распространение COVID-19 влияет также ряд других факторов.

— Например, при холодной и в особенности морозной погоде люди большую часть времени обычно проводят в помещениях при закрытых окнах, что, наоборот, способствует распространению инфекции. Кроме того, в это время года достаточно легко переохладиться. Этого нельзя допускать, — подчеркнула Пшеничная.

Она объяснила, что переохлаждение может привести к снижению иммунитета и рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носа и горла. Из-за этого вирусу будет проще поразить организм человека, сообщает РИА Новости.

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