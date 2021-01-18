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Вирусолог рассказал, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вирусолог рассказал, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19

Маргарита Мартовская

Общество

В понедельник, 18 января, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вирусолог Николай Малышев во время онлайн-конференции «Первая серия второго сезона: что коронавирус подготовил к 2021 году» рассказал, что нужно знать перед прививкой.

Николай Малышев отметил, что, по прогнозам вирусологов, к концу этого года у 60 процентов населения возникнет популяционный иммунитет. Пока этот показатель не будет достигнут, необходимо соблюдать меры безопасности, рекомендуемые Роспотребнадзором.

— Люди, которые привились от коронавируса, тоже должны носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Потому что после первой вакцины человек еще может нести угрозу для окружающих. Полный иммунитет наступает через некоторое время после повторной прививки, — рассказал вирусолог. — Думаю, что когда цифра в 60 процентов будет достигнута, власти официально проинформируют, что потребность в масках и перчатках отпадает. А еще средства индивидуальной защиты — хорошая профилактика гриппа.

Николай Малышев добавил, что люди, которые регулярно наблюдаются у узких специалистов — эндокринолога, кардиолога и других, — должны получить одобрение на прививку от своего лечащего врача. Особенно это касается лиц старше 50 лет.

— До и во время вакцинации запрещено употреблять алкоголь и прививаться от других заболеваний, — отметил Малышев.

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