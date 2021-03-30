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Численность детей без попечения родителей и сирот в России сократилась
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Численность детей без попечения родителей и сирот в России сократилась

Ксения Монахова

Общество

Детей-сирот, а также ребят без попечения родителей в России за последние пять лет стало меньше на 13 процентов. Об этом во вторник, 30 марта, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, на начало 2021 года детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, стало 406 138.

— При этом 89 процентов от общего числа детей, почти 365 тысяч, находятся на воспитании в замещающих семьях, — подчеркнула Кузнецова в рамках выступления в Совете Федерации.

Она отметила, что также за пять лет на 27,7 процента сократилось число воспитанников организаций для детей-сирот и тех ребят, которые остались без попечения родителей. Кроме того, численность образовательных учреждений данного типа уменьшилась на 10,3 процента, передает РИА Новости.

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