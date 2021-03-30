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Декоратор раскрыла секрет, как сделать праздник сказочным для детей
Фото: pixabay.com

Декоратор раскрыла секрет, как сделать праздник сказочным для детей

Елена Фролова

Общество

Декоратор Ивета Беликова поделилась рекомендациями о том, как сделать праздник для ребенка настоящей сказкой.

— Детское воображение не имеет границ, и вовлечение родителей в игру приводит их в неподдельный восторг, — отметила Ивета Беликова.

По словам эксперта, папам и мамам нужно вспомнить тот момент, когда они приобрели новую вещь, упакованную в картонную коробку, и эта упаковка оказалась волшебной для ребенка. Она превращалась во что угодно: то в космический корабль, то в подводную лодку, то в болид F1 и так далее. У каждого, наверняка, найдутся свои примеры.

Как объяснила декоратор, картон – благородный материал для того, чтобы создать чудо для детей, как говорится дешево и сердито. Существует несколько вариантов, как построить, например, картонный замок на детский праздник. Для начала можно попробовать сделать это совместно с малышами. Для этого понадобятся картонные коробки, ножницы или канцелярский нож (с этими предметами важно соблюдать осторожность, особенно если в деле участвуют дети), двухсторонний скотч или клей для картона. Важным «ингредиентом», конечно, остается воображение.

Следующий вариант – купить готовый картонный домик. Подобные изделия продаются в детских магазинах, хобби-маркетах или на интернет-сайтах, отмечает ФАН. Реальность дополнят костюмы рыцарей и принцесс. Помимо этого, эксперт посоветовала купить или арендовать большую мягкую игрушку в виде дракона. Можно пригласить аниматора в ростовой кукле данного сказочного существа. Тогда у малышей завяжется настоящая игра с победой над неведомым зверем.

При этом, как отметила декоратор, необязательно строить именно замок. Можно соорудить лабиринт, джунгли, пиратский корабль и так далее.

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