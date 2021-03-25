Дизайнер поделилась советами, как создать небанальную открытку

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Первая почтовая открытка в России была отправлена 149 лет назад. Это историческое событие состоялось 25 марта 1872 года. Именно эта дата считается днем рождения открытки в нашей стране. О том, как можно сделать такое послание любимому человеку незабываемым и оригинальным, рассказала дизайнер Любовь Мхитарьян.

В целом родиной открытки считается Великобритания. Англичанин по имени Генри Коул заказал в типографии 100 карточек с изображением собственной семьи. На них также была нанесена поздравительная надпись. Эти послания он отправил своим родственникам на Рождество. Особенную популярность почтовые открытки приобрели в конце XIX – начале XX веков. Именно тогда рисунки на карточках стали тематическими. Желающие могли подобрать послание по случаю.

В век информационных технологий такие поздравления отправляют не только почтой, но и онлайн. Все они обладают разным дизайном и формой. При этом дизайнер Любовь Мхитарьян считает, что самыми душевными становятся те открытки, которые сделаны собственными руками, отмечает Nation News.

— Под открытки можно использовать разные форматы и цвета бумаги. Поделки могут быть различными по форме и размерам. Главное следовать одному важному правилу — открытка должна быть плотной, — отметила Любовь Мхитарьян.

По ее словам, для этого можно использовать дизайнерский картон, а само послание должно быть простым и понятным. Она также поделилась тремя идеями создания необычного поздравления своими руками.

Например, открытка-коллаж получится, если вырезать разные символы и образы из цветной бумаги, картона, газеты, журнала и других подручных материалов. Из этого нужно создать на карточке-послании какую-либо композицию. Еще одним вариантом необычного поздравления станет открытка-рисунок. В этом случае дизайнер советует ограничить себя материалами, которые будут использованы в работе. К примеру, можно взять капиллярную ручку. Лучше проследить за тем, чтобы она не потекла во время создания поделки.

Третий вариант – открытка-вышивка. Для этого нужно нарисовать картинку, взять толстую иголку и нитки, которыми необходимо вышить принт.

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