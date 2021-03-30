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В Ростуризме рассказали о создании сети брендовых туристических маршрутов
Фото: pixabay

В Ростуризме рассказали о создании сети брендовых туристических маршрутов

Ксения Монахова

Туризм

В России появится национальная сеть брендовых маршрутов разной продолжительности. Об этом во вторник, 30 марта, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство планирует использовать все инструменты для распространения этнокультурного туризма в России.

— Конечно, это и средства размещения, в архитектуре которых мы будем стараться учесть культурный код той или иной территории. У каждого маршрута должен быть яркий бренд, идея, которая раскрывается на протяжении всего маршрута, — подчеркнула Догузова на заседании совета по межнациональным отношениям.

Кроме того, вторым важным проектом ведомства станет работа по привлечению туристов в красивые деревни и малые города — там, где важно развивать инфраструктуру. Догузова отметила, что в стране имеется большое количество приятных сел, хранящих традиции и быт населения. По ее мнению, на этой базе возможно создавать привлекательные туристические продукты, передает Интерфакс.

Глава Ростуризма добавила, что для решения поставленных задач ведомство в 2020 году впервые выделило гранты малым предпринимателям, которые реализуют проекты создания туристической инфраструктуры.

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