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Кинокритик объяснил, почему фильм Найшуллера не может быть российским
Фото: Youtube / вДудь

Кинокритик объяснил, почему фильм Найшуллера не может быть российским

Виктория Федотова

Кино

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» возглавил американский прокат. Картина собрала 6,7 миллиона долларов в первые выходные проката — это около трети всех кассовых сборов в США.

Киножурналист Давид Шнейдеров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, что фильм нельзя считать российским, даже с учетом режиссера и отечественных актеров, которые в нем снимались.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Триумф Найшуллера. Российский фильм возглавил американский прокат

— Голливуд берет любых режиссеров: русских, испанцев, голландцев. Их заслуги не имеют значения. Найшуллер — соратник Бекмамбетова, а это гораздо серьезнее. У Тимура есть репутация в Голливуде как у продюсера. Это престижно. Но фильм набрал всего 6,7 миллиона за выходные, картины набирали и по 100 миллионов. Самое главное — второй уик-энд: успех будет значить, что сработало «сарафанное радио», — пояснил собеседник.

Шнейдеров добавил, что если картина останется в топе первой тройке, тогда режиссер Найшуллер сможет получить деньги на следующий проект и на него обратят внимание.

На вопрос, можно ли считать этот фильм российским, с учетом того, что его снимал российский режиссер, принимали участие российские актеры, Шнейдеров привел в пример фильм «Хатико».

— Рассмотрим фильм «Хатико» где в главной роли снялся американский актер, во второстепенной роли - японский, а режиссер исландец. Фильм того, кто дал деньги. Бекмакбетов прославился фильмом с Джоли, классический американский боевик. Он снимает в Америке для американского зрителя, — подытожил Шнейдеров.

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