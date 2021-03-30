Путин поручит проработать продление сроков пребывания детей иностранцев в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит поработать над вопросом продления сроков временного пребывания в РФ несовершеннолетних детей иностранных граждан. Об этом он сообщил во вторник, 30 марта, на заседании совета по межнациональным отношениям.

Кроме того, он отметил необходимость проработать предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны

— А также о продлении сроков временного пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, — подчеркнул президент.

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова на встрече сообщила о готовности ведомства в короткие сроки подготовить необходимые изменения, передает РИА Новости.

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