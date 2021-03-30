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Названы возможные варианты поведения для жертв онлайн-травли. О способах грамотного взаимодействия с негативными комментаторами и существующих тактиках кибербуллинга «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог Александр Державин.

Эксперт посоветовал выбирать манеру взаимодействия с агрессорами в зависимости от собственных целей. Можно активно реагировать на оскорбления в социальных сетях или же полностью их игнорировать. Первая тактика подойдет лишь тем пользователям, которые используют кибербуллинг в свой адрес как стратегию продвижения личного блога.

— Отсутствие реакции — это тоже реакция. Нет смысла высказываться просто так. Нужно отвечать на негативный комментарий, только если это выгодно конкретно вам (например, таким способом вы хотите запустить пиар-кампанию), — рекомендовал психолог.

Часто, оскорбляя других пользователей, кибербуллеры компенсируют моральный ущерб после собственных неудач, сообщает Державин. В таком случае ими движет желание развернуть публичный конфликт и спровоцировать окружающих ради собственного интереса.

— Негатив можно подавить только позитивом. Если кто-то написал вам гадость, отнеситесь к этому спокойно: зачастую такие комментаторы сами чем-то ущемлены в жизни. Лучше больше общайтесь со счастливыми людьми, — заметил эксперт.

Наиболее опасные «онлайн-злоумышленники» занимаются черным пиаром. Они распространяют ложные компрометирующие сведения о пользователях по заказу конкурентов. Эта тактика может стать серьезной угрозой для репутации человека.

— Не позволяйте трепать ваше имя — поменяйте свою стратегию. Обратитесь за помощью к SMM-специалисту или интернет-маркетологу, — посоветовал Державин.

Активным пользователям социальных сетей стоит подготовить себя к вероятному столкновению с интернет-травлей. По мнению эксперта, главное — «не вызывать огонь на себя», «не махать красной тряпкой» перед лицом агрессора и соблюдать правила элементарной этики.

Ранее Российский фонд мира сообщил о том, что в первом квартале 2021 года стремительно увеличилось число случаев интернет-травли.

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