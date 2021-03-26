«Спела и заплакала»: директор Манижи рассказал о ее реакции на травлю
Директор певицы Манижи Александр Никитин рассказал о ее реакции на травлю в Сети после того, как ее выбрали представителем России на Евровидении-2021. В интервью журналистке Елене Ханге он заявил, что певицу хейт очень расстроил.
— Во время концерта в «Крокусе» она, начитавшись отзывов, вышла, спела песню и заплакала. Зал ее поддержал, — отметил Никитин.
Он добавил, что Манижа, несмотря на 29 лет, девочка в душе.
— Неправда, что ее никто не знал: мы проводили концерты в Москве, и везде были аншлаги. Ее знает молодежь. Я подозреваю, что взрослая публика не знает, что слушают их дети, — отметил директор певицы.
Видео опубликовано на YouTube.
Ранее стало известно, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.
Следственный комитет РФ получил от общественников обращение с просьбой проверить текст песни Манижи, которую она будет исполнять на Евровидении.
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