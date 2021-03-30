СМИ: Рыболовный траулер завалился на борт в Ленинградской области

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Рыболовный траулер «Скорпион» завалился на борт в Отрадном (Кировский район Ленинградской области — прим. «ВМ»). Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как люди ждут, пока к ним подойдут спасатели. Информации о пострадавших нет.

По словам очевидцев, это не первый подобный случай. В прошлый раз в подобной ситуации рабочий сломал ногу.

Видео: Telegram / Mash на Мойке

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