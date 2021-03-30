Финал туристического хакатона Moscow Travel Hack прошел в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице состоялся финал второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack. В нем поучаствовали 60 команд, которые почти 30 часов решали задачи, предложенные российскими туристическими компаниями и сервисами.

Жюри выбрало десять победителей.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, посвященный цифровизации туротрасли хакатон проводят второй год.

— Он помогает городу и игрокам рынка найти оптимальные решения для конкретных повседневных задач. А для разработчиков это возможность заявить о себе, привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов, — сказала Наталья Сергунина.

Она пояснила, что в финале в этом году встретились уже 60 команд, а число регионов-участников выросло до 16.

Участники выполняли задания от партнеров хакатона: разрабатывали полезные цифровые решения для отрасли. Так, им поручили придумать алгоритм для интеграции туристического сервиса Russpass с сайтами-партнерами.

Читайте также: Наталья Сергунина: 20 команд примут участие в конкурсе технологичных проектов Impact Challenge