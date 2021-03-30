Число родов после процедуры ЭКО в России выросло в два раза

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Число родов после процедуры ЭКО увеличилось с 13 до 30 тысяч за восемь лет. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

По его словам, всего в стране в 2020 году было сделано 60 тысяч таких процедур.

— Число родов после ЭКО за период с 2012 по 2020 год увеличилось в 2,3 раза, — подчеркнул Камкин на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Демография» до 2024 года планируется провести 450 тысяч бесплатных процедур ЭКО, передает ТАСС.

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