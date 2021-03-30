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Первый зампостпреда РФ при ООН заявил о готовности России к взаимодействию с США
Фото: Минобороны РФ

Первый зампостпреда РФ при ООН заявил о готовности России к взаимодействию с США

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия готова к взаимодействию с США по вопросам, отвечающим взаимным интересам, в том числе по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом во вторник, 30 марта, заявил первый зампостпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

По его словам, в вопросах СВПД обе страны сотрудничают без каких-либо проблем.

— И нам, дипломатам, удалось уберечься от потрясений, которые иногда бывают в наших двусторонних отношениях, и продвинуться по многим вопросам, — цитирует Полянского РИА Новости.

Он отметил, что у российских дипломатов в ООН прекрасные отношения с партнерами в Совете Безопасности ООН от США и Великобритании.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

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