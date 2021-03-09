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Лавров заявил о необходимости создания схемы шагов по возвращению к ядерной сделке Ирана и США
Фото: МИД РФ

Лавров заявил о необходимости создания схемы шагов по возвращению к ядерной сделке Ирана и США

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Необходимо разработать синхронную схему шагов по возвращению к ядерной сделке Ирана и США. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме. По словам главы МИД РФ, страна поддерживает решение администрации США вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

По словам Лаврова, есть те, кто считает, что необходимо возродить СВПД в обновленном виде.

— Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объеме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями, — цитирует министра иностранных дел РФ РИА Новости.

Необходимо выработать синхронные шаги, чтобы решить данную задачу, заключил он.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

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