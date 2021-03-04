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Лавров оценил отношения с США
Фото: МИД РФ

Лавров оценил отношения с США

Анастасия Колоскова

Внешняя политика

Россия не считает, что в двусторонних отношениях с США произойдут серьезные изменения после прихода администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

Он отметил, что перспективы отношений между двумя странами зависят от обеих сторон.

— Мы всегда открыты к честному, взаимоуважительному диалогу, основанному на балансе интересов и нацеленному на поиск компромиссов, — цитирует министра РИА Новости.

По словам Лаврова, Америка в отношениях с нашей страной следует по другому пути, независимо от того, кто находится у руля государства.

Глава МИД выразил надежду, что США осознают необходимость объединения усилий в решении ряда вопросов — «от контроля над вооружениями и урегулирования региональных кризисов до пандемии коронавируса».

Он добавил, что стабильное взаимодействие России и США будет отвечать «взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества».

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Сергей ЛавровРоссияСША
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