Лавров заявил, что Россия была бы рада сотрудничеству с Евросоюзом

Фото: МИД РФ

Россия была бы рада выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом, если Брюссель будет к этому готов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций, — сообщил Лавров.

Он отметил, что краеугольным камнем в отношениях с Евросоюзом стало выполнение Минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом. По словам Лаврова, Европа голословно обвиняет Москву в «дезинформации» и отвергает предложения России начать диалог по этой теме, основанный на фактах.

— Дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела. Между тем, Россия и ЕС — соседи. Убежден: в наших общих интересах — обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего евразийского континента. Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учета интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы, — заявил Лавров в интервью журналу «Русская мысль».

Он уточнил, что взаимодействие России с Европой востребовано в таких областях, как энергетика, здравоохранение, наука, техника и борьба с изменением климата. Совместного противодействия требуют вопросы международного терроризма, наркотрафика, киберпреступности.

Ранее представитель администрации США заявил, что Вашингтон совместно с партнерами из Евросоюза вводит санкции в отношении России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва отреагирует на санкции со стороны Америки.

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