Захарова рассказала, какой глава МИД России Лавров в работе и в жизни

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о том, какой в жизни и в работе ее начальник, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По словам дипломата, глава российского МИД — личность и уникальный человек.

— Сочетание высочайшего уровня профессионализма, уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Это сочетание, которое нечасто встречается в наши дни, — ответила Захарова.

Она отметила, что его жизнь проходит на работе. Говоря о хобби министра иностранных дел, Захарова отметила, что Лавров пишет стихи.

— Это у меня хобби и несерьезные эмоциональные строки рождаются, а у него — настоящая поэзия. Мы публиковали его стихи в «Русском пионере», еще были стихи у него опубликованы, он их исполняет под гитару, — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что несколько лет назад Лавров исполнял песни на неформальных капустниках, где собирались министры иностранных дел разных стран. Она добавила, что исторически российские дипломаты писали стихи, пьесы и литературные произведения.

Видео опубликовано на YouTube-канале Super.

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