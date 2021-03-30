Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на западе Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Покрышкина, 7 Карта всех событий

Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 30 марта, на улице Покрышкина возле дома 7. Автомобилист сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток госпитализирован.

Уточняется, что движение на участке не затруднено.

Читайте также: Прокурор попросил 12 лет колонии строгого режима для обвиняемого в госизмене Петушкова