Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Машина наехала на женщину на пешеходном переходе в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Машина наехала на женщину на пешеходном переходе в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 38/16 Карта всех событий

Автомобилист наехал на женщину на пешеходном переходе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 30 марта, на Комсомольском проспекте возле дома 38/16. Машина сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Уточняется, что движение на участке не затруднено.

Читайте также: Спецназовца ранили в ногу во время штурма дома стрелка из Мытищ

авариидвижениеДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в