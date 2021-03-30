Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Машина наехала на женщину на пешеходном переходе в центре Москвы

30 марта 18:49 Происшествия

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 38/16 Карта всех событий Автомобилист наехал на женщину на пешеходном переходе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Инцидент произошел во вторник, 30 марта, на Комсомольском проспекте возле дома 38/16. Машина сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Уточняется, что движение на участке не затруднено. Читайте также: Спецназовца ранили в ногу во время штурма дома стрелка из Мытищ

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