Машина наехала на женщину на пешеходном переходе в центре Москвы
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 38/16 Карта всех событий
Автомобилист наехал на женщину на пешеходном переходе в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел во вторник, 30 марта, на Комсомольском проспекте возле дома 38/16. Машина сбила женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Уточняется, что движение на участке не затруднено.
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