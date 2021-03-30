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«Моя любимая женщина!»: Моргенштерн подарил своей девушке автомобиль
Фото: instagram.com/morgen_shtern

«Моя любимая женщина!»: Моргенштерн подарил своей девушке автомобиль

Никита Абрамов

Звезды

Российский рэпер Моргенштерн решил порадовать любимую девушку Дилару Зинатуллину в честь ее прошедшего дня рождения. В качестве подарка исполнитель преподнес ей автомобиль Range Rover и пять миллионов рублей.

Напомним, 29 марта Диларе исполнился 21 год.

— Моя любимая женщина! Здесь пять миллионов рублей на вложение в себя! Такую штуку тебе будет тяжеловато унести, поэтому… — сказал Моргенштерн, продемонстрировав пять миллионов рублей наличными.

Поклонники по-разному отреагировали на видео с презентом исполнителя.

«Желаю всем таких Моргенштернов»; «Достойные подарки!»; «Поздравляю с покупкой»; «Точно душу дьяволу продал»; «Давай я стану твоей девушкой», — написали фолловеры под постом Моргенштерна в Instagram-аккаунте.

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