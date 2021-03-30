Эксперты рассказали, как купить жилье ниже рыночной стоимости на аукционах

Фото: pixabay.com

Стоимость квартир в столице продолжает увеличиваться. При этом следом за первичным рынком растут цены на вторичном. Однако существует еще один вариант – на электронных торгах можно купить квадратные метры ниже рыночной цены.

В настоящее время на аукционы выставлено свыше тысячи жилых объектов в Москве. О том, что там можно приобрести и как выгодно это сделать, рассказали эксперты рынка недвижимости.

— Вполне реально купить жилье на электронных торгах. Правда, не всегда скидка будет большой, — объяснил владелец одной из строительных компаний Максим Лазовский.

По его словам, обычно, туда попадают объекты от «Росимущества» - то, что реализуется за счет погашения долгов. Помимо этого, на таких аукционах можно найти квартиры от Государственного унитарного предприятия «Соцгарантия» - это недвижимость, которая отходит государству после смерти одиноких бабушек и дедушек, подписавших еще при жизни договоры ренты с городом, за счет чего они получали прибавку к пенсии. Помимо этого, как объяснил эксперт, существует вариант муниципальных квартир, который встречается достаточно редко.

Бывает, что на торги выставляют ипотечные квартиры. За них прежние владельцы не смогли расплатиться. Либо там можно встретить объекты, находящиеся в залоге у банка.

— На аукцион выставляется жилье от разных продавцов – государственных или муниципальных органов власти, банков или других структур, которые продают залоговую недвижимость, — объяснил профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Чтобы стать участником данных торгов, необходимо для начала отыскать интересующую квартиру, отмечает «Мир 24». Как объяснил арбитражный управляющий Андрей Борзых, это можно сделать на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. При этом стоит учитывать, что там находится лишь одна категория квартир. Помимо этого, информацию об аукционе можно узнать на порталах государственных органов и организаторов торгов, в бюллетени «Московские торги» и на других цифровых ресурсах.

— У каждой онлайн-площадки есть свои требования, поэтому важно следовать инструкции при регистрации. А потом надо оплатить задаток, подать заявку на участие и верить в удачу, чтобы заинтересовавшая вас квартира была не интересна остальным игрокам, или они ее просто не заметили, — отметил Андрей Борзых.

Он также подчеркнул, что за последнее время конкуренция на электронных торгах значительно увеличилась. Эксперт посоветовал новичкам внимательно изучать информацию, приложенную к аукционам. Таким образом они смогут избежать многих ошибок и сохранить деньги.

Источник: «Мир 24»

Читайте также: Риелтор дал советы, как сэкономить на покупке жилья