Власти Британии хотят обязать производителей сигарет оплачивать уборку окурков

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Правительство Великобритании хочет заставить табачные компании оплачивать расходы на уборку окурков с улиц. Об этом во вторник, 30 марта, сообщила заместитель министра охраны окружающей среды королевства Ребекка Поу.

— Мы должны активно защищать окружающую среду и стремимся сделать так, чтобы свою роль в этом играла и табачная отрасль. Поэтому мы изучаем вопрос о том, как можно заставить производящие сигареты компании нести полную ответственность за проблему усеивающих улицы отходов от их продуктов, — говорится в заявлении замминистра.

В документе отмечается, что, несмотря на снижение количества курящих в стране, окурки по сей день остаются самым распространенным мусором на улицах.

Согласно данным экологов организации Keep Britain Tidy, доля окурков от общего мусора на улицах составляет 68 процентов, пишет ТАСС.

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