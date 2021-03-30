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Опубликован трейлер нового сезона мультфильма «Рик и Морти»
Фото: youtube.com

Опубликован трейлер нового сезона мультфильма «Рик и Морти»

Никита Абрамов

Кино

В интернете появился трейлер пятого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».

В описании к ролику отмечается, что новый сезон стартует 20 июня 2021 года, в день, который телеканал Adult Swim объявил межгалактическим праздником — Днем Рика и Морти.

Уточняется, что в рамках премьеры нового сезона шоу поклонники сериала получат дополнительные материалы о мультфильме, среди которых будут отрывки из будущих серий, бекстейджи, рассказы о создании проекта и многое другое, говорится на YouTube-канале Adult Swim.

Мультсериал «Рик и Морти» выходит в эфир с 31 декабря 2013 года. В шоу рассказывается о странных приключениях сумасшедшего ученого и его внука.

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