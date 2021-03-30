Один из рекордных показателей тепла зафиксирован в Великобритании

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Великобритании во вторник, 30 марта, поднялась до 24 градусов. Это один из рекордных показателей за последние несколько десятилетий. Об этом сообщили в метеорологической службе страны.

По данным телеканала Sky News, 30 марта 2021 года стало самым теплым в данном месяце за последние 53 года. Температурный рекорд для марта был установлен в 1968 году. Тогда в графстве Кембриджшир воздух прогрелся до 25,6 градуса.

Теплая погода продержится в Великобритании до 1 апреля.

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