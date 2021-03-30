Эксперт объяснила подорожание ипотеки в России

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После того как Центробанк РФ увеличил ключевую ставку, стала дорожать ипотека. При этом регулятор ведет контроль стоимости кредитов. Об этом заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

— ЦБ РФ ведет регулировку стоимости кредитов на территории нашей страны. Эта модель считается универсальной. Когда экономика развивается, инфляция стабильная, а финансовые учреждения снижают ключевую ставку, — объяснила Ирина Радченко.

При этом, по ее словам, когда Центробанк России увеличивает ключевую ставку, банкам обходится дороже получить у регулятора этот кредит, в результате они тоже повышают свои ставки. Как разъяснила эксперт, рост ключевой ставки по инициативе ЦБ связан с инфляцией, отмечает телеканал «360». По мнению Ирины Радченко, это делается для того, чтобы снизить давление на экономику, при этом одновременно кредиты становятся менее доступными.

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