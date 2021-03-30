Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-160 над Арктикой

Фото: Министерство обороны России

Полет над Арктикой совершили российские бомбардировщики Ту-160. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Стратегические ракетоносцы Воздушно-космических сил Российской Федерации находились в воздушном пространстве над Баренцевым и Норвежским морями. Полет длился более восьми часов. Сопровождали пару Ту-160 «Белый лебедь» истребители-перехватчики МиГ-31. На вооружении последних были ракеты средней дальности класса «воздух — воздух» Р-77, отмечает New Inform.

Согласно данным военного ведомства, все полеты были совершены в соответствии с требованиями использования международного воздушного пространства. Экипажи дальней авиации являются опытными. Все участники не раз совершали полеты над водами Балтийского и Черного морей, Тихого океана, Северной Атлантики, а также Арктики.

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