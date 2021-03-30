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СМИ: Ходченковой грозит операция из-за съемок фильма в космосе
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

СМИ: Ходченковой грозит операция из-за съемок фильма в космосе

Никита Абрамов

Звезды

Российская актриса Светлана Ходченкова может полететь на Международную космическую станцию (МКС) для съемок нового фильма в космосе. Актриса уже прошла первый этап отбора. Однако для этого, возможно, ей предстоит сделать операцию.

Всех будущих кандидатов на съемки на орбите обследуют медики. Врачи выявили несколько проблем у звезды, которые можно решить операбельно. Светлане рекомендовали вырезать гланды, так как они могут воспалиться в условиях открытого космоса. Присутствующий у девушки хронический гайморит также может являться серьезной проблемой, так как он обостряется при нахождении на большой высоте.

Впереди Ходченкову ожидает еще несколько испытаний. Ей придется остаться наедине с собой в замкнутом пространстве, побывать в невесомости, а также в центрифуге, пишет 5-tv.ru.

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КосмосоперацияСветлана Ходченкова
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