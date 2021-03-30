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«Этого не надо делать»: Аверин рассказал, что именно ему не нравится в девушках
Максим Аверин / Кадр из сериала «Склифосовский»

«Этого не надо делать»: Аверин рассказал, что именно ему не нравится в девушках

Никита Абрамов

Звезды

Звезда сериала «Склифосовский», актер Максим Аверин признался в том, что именно он категорически не любит в женщинах.

Как отметил артист, отношения между мужчиной и женщиной похожи на танец.

— Когда они пытаются вести, начинают бороться со мной, мужские функции выполнять. А этого не надо делать. Это как в танце, — объяснил артист.

По словам Аверина, если женщина начинает «вести» в отношениях, то он сразу понимает: у них ничего не выйдет, пока его избранница не поймет, что должно быть наоборот. В представлении актера, идеальная женщина не должна пытаться быть лидером в отношениях, пишет teleprogramma.pro.

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отношенияМаксим Аверинженщины
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