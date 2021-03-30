Москва обсудила с двумя турецкими городами сотрудничество после пандемии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва и два турецких города Измир и Стамбул провели встречу по взаимодействию после пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки столичной делегации в Турцию. Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Измиром в сфере культуры и технологий.

Во время переговоров столичные власти также обсудили возможность участия Измира и Стамбула в Московском урбанистическом форуме.

— Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили вопросы образования и организации учебных процессов. Глава ДВМС проинформировал коллег о Международной олимпиаде мегаполисов и пригласил представителей Измира и турецких школьников принять участие в этом мероприятии и в форуме по образованию в 2021 году, — говорится в сообщении.

Мэр Измира Тунч Сойер отметил, что заинтересован в сотрудничестве и пригласил московских коллег на культурный форум в Измире.

Сергей Черемин обсудил с руководителем департамента внешних связей муниципалитета Стамбула Мехметом Алканалкой борьбу с коронавирусом. Политики поделились решениями в развитии транспорта и технологий, а также поговорили о борьбе с изменением климата, пишет агентство городских новостей «Москва».

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