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Москвичам рассказали, как проходят общественные обсуждения градостроительных проектов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали, как проходят общественные обсуждения градостроительных проектов

Виктория Родимкина

Город

С марта прошлого года общественные обсуждения градостроительных проектов в столице проходят в электронном виде. Раньше проводили публичные слушания, площадками для них становились городские помещения, например школы, актовые залы или досуговые центры. Горожане могли изучить материалы — на это давались определенные часы, после этого можно было задать вопросы разработчикам.

Теперь платформой для общественных обсуждений стал сайт «Активный гражданин». Жители столицы оценили новую возможность повлиять на градостроительную политику. За год прошло свыше тысячи обсуждений, горожане составили 400 тысяч замечаний и предложений.

Больше всего вопросов обсудили в ЦАО. Особый интерес вызвали проекты, связанные с реализацией программы реновации и благоустройством платформ и прилегающих территорий Московских центральных диаметров.

— Для нас важно налаживать контакт с москвичами и получать обратную связь посредством современных доступных технологий, — сказала председательМоскомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что электронные обсуждения стали инструментом, который обеспечил диалог между жителями и городом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Градостроениеобсуждениеэлектронные услуги
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