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Столичным предпринимателям расскажут о финансовых инструментах
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Столичным предпринимателям расскажут о финансовых инструментах

Виктория Родимкина

Город

В столице появилась программа о финансовых инструментах для предпринимателей, ее подготовили в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Программа откроется онлайн-конференцией «Финансовые инструменты для малого бизнеса», после которой пройдет образовательный онлайн-курс «Сам себе бухгалтер и финансист».

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, столица организует образовательные программы для бизнесменов, которые дают основы финансовой грамотности.

— Знание своих возможностей — одна из самых важных компетенций предпринимателя, особенно в нынешних непростых условиях, — сказал Алексей Фурсин.

Онлайн-конференция пройдет 1 апреля. На ней расскажут о мерах государственной финансовой поддержки, альтернативных источниках финансирования и других актуальных трендах.

Онлайн-курс «Сам себе бухгалтер и финансист» пройдет с 5 по 9 апреля. Там предприниматели смогут научиться самостоятельно разбираться в бухгалтерии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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