Более 30 подъемных платформ установят на северо-востоке столицы для маломобильных граждан

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На северо-востоке столицы в подъездах домов установят 32 подъемные платформы для маломобильных граждан. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Установка будет производиться в соответствии с поданными ранее заявками.

— В настоящее время уже начаты работы по монтажу 20 платформ, в том числе 16 наклонных и четырех вертикальных, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после завершения подготовительного этапа начнется установка подъемников еще в 12 подъездах. В настоящее время там проводится проектирование.

Конструкции будут установлены в районах Южное Медведково и Отрадное, три — в Бибиреве, по две — в Бабушкинском, Ярославском и Лосиноостровском районах, по одной — в Свиблове, Лианозове и Останкинском районе.

Возможность установки платформ определяет межведомственная комиссия. Если монтаж оказывается возможен, специалисты начинают проектировать платформу с учетом всех действующих регламентов. Проекты проходят государственную экспертизу.

В ведомстве добавили, что приоритетом остаются вертикальные подъемные платформы, так как они более удобны в использовании. Если установка вертикальной платформы невозможна, то в подъезде появится подъемник наклонного типа.

В домах с узкими лестницами устанавливаются практически незаметные устройства, которые можно складывать. Такие конструкции не мешают остальным жителям дома.

Чтобы установить в подъезде подъемную платформу, требуется подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства.

Кроме подъемников, в зданиях появятся пандусы и поручни на входе в подъезд и двери с доводчиками. Также будет оборудована система визуального и диспетчерского контроля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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