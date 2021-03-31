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Эксперты Роскачества объяснили, как не купить фальшивый тур
Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества объяснили, как не купить фальшивый тур

Кирилл Николаев

Туризм

Резкий рост спроса на туристические путевки на фоне выхода из пандемии спровоцировал увеличение числа фишинговых сайтов, имитирующих продажу билетов и туров. Эксперты Роскачества рассказали, как не купить фальшивую путевку.

Из-за профессионализма мошенников достаточно трудно отличить настоящих туроператоров и продавцов путевок от злоумышленников. Специалисты Роскачества напоминают, что путевку необходимо приобретать только на официальных сайтах турагентств. Обязательно следует внимательно проверить доменное имя ресурса и дату его создания (например, через сервисы Whois). Если ресурс был создан недавно (месяц–два назад), то существует высокая вероятность, что он мошеннический.

Кроме того, перед покупкой путевки нужно проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания поездки. Специалисты Роскачества посоветовали быть внимательными, в случае если за тур просят внести сразу полную стоимость и при этом давят на необходимость быстрого принятия решения. Это может оказаться мошенническими уловками. Также не рекомендуется переходить по ссылкам из туристических рассылок из-за вероятности фишинга. Именно поэтому адрес сайта в поисковике стоит вводить самостоятельно. Более того, не нужно приобретать билеты на тех сайтах, которые предлагают совершить перевод на карту частному лицу.

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