Егор Крид раскрыл сумму, которую готов потратить на девушку

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Российский певец Егор Крид признался, что готов потратить на подарки для избранницы крупную сумму денег, несмотря на то, что обычно встречается с обеспеченными девушками.

По словам музыканта, он отказался от идеи участия в тренде в TikTok, где нужно было указать сумму, которую тратишь в месяц, так как в его случае это число оказалось бы слишком большим. Крид отметил, что траты на вторую половину у него обычно превышают личные.

— Пять миллионов точно. У меня ни разу не было девушки, которая не могла бы сама себе что-то купить, у меня все девчата нормально зарабатывали и могли себя обеспечить, мне никогда не приходилось давать свою карту и говорить: «Малыш, иди купи себе что хочешь». Я могу купить очень дорогой подарок — миллион, два, три, не важно. Сколько не жалко. А мне все не жалко, — рассказал певец в эфире YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Крид добавил, что близкие отношения у него складываются обычно лишь с теми девушками, кому он может доверять.

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