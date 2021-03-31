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Егор Крид раскрыл сумму, которую готов потратить на девушку
Фото: instagram.com/egorkreed

Егор Крид раскрыл сумму, которую готов потратить на девушку

Анастасия Колоскова

Звезды

Российский певец Егор Крид признался, что готов потратить на подарки для избранницы крупную сумму денег, несмотря на то, что обычно встречается с обеспеченными девушками.

По словам музыканта, он отказался от идеи участия в тренде в TikTok, где нужно было указать сумму, которую тратишь в месяц, так как в его случае это число оказалось бы слишком большим. Крид отметил, что траты на вторую половину у него обычно превышают личные.

— Пять миллионов точно. У меня ни разу не было девушки, которая не могла бы сама себе что-то купить, у меня все девчата нормально зарабатывали и могли себя обеспечить, мне никогда не приходилось давать свою карту и говорить: «Малыш, иди купи себе что хочешь». Я могу купить очень дорогой подарок — миллион, два, три, не важно. Сколько не жалко. А мне все не жалко, — рассказал певец в эфире YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Крид добавил, что близкие отношения у него складываются обычно лишь с теми девушками, кому он может доверять.

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