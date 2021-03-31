Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Очаровательная!»: Дана Борисова восхитила поклонников фото в купальнике
Дана Борисова разместила свежий снимок / Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Очаровательная!»: Дана Борисова восхитила поклонников фото в купальнике

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Дана Борисова отдохнула в Египте. В качестве прощания с берегами Красного моря она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пляжное фото.

Знаменитость на фото предстала в черном купальнике, показав зону декольте.

Фанаты телеведущей отметили, что она хорошо выглядит.

«Какая же ты прекрасная. Вот смотрю на тебя, и настроение прыгнуло до максимальной оценки. Люблю сильно, ты шикарная»; «Дана, вы очаровательная!»; «Посмотрела на тебя и сразу настроение на 10 баллов!!! Ты замечательная», — написали фолловеры.

Ранее Дана Борисова восхитила фанатов танцем в купальнике.

Читайте также: Дана Борисова рассказала, кто слил в Сеть ее личное видео

отдыхкупальникДана Борисова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в