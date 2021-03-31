«Очаровательная!»: Дана Борисова восхитила поклонников фото в купальнике
Телеведущая Дана Борисова отдохнула в Египте. В качестве прощания с берегами Красного моря она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пляжное фото.
Знаменитость на фото предстала в черном купальнике, показав зону декольте.
Фанаты телеведущей отметили, что она хорошо выглядит.
«Какая же ты прекрасная. Вот смотрю на тебя, и настроение прыгнуло до максимальной оценки. Люблю сильно, ты шикарная»; «Дана, вы очаровательная!»; «Посмотрела на тебя и сразу настроение на 10 баллов!!! Ты замечательная», — написали фолловеры.
Ранее Дана Борисова восхитила фанатов танцем в купальнике.
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