«Очаровательная!»: Дана Борисова восхитила поклонников фото в купальнике

Дана Борисова разместила свежий снимок / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова отдохнула в Египте. В качестве прощания с берегами Красного моря она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пляжное фото.

Знаменитость на фото предстала в черном купальнике, показав зону декольте.

Фанаты телеведущей отметили, что она хорошо выглядит.

«Какая же ты прекрасная. Вот смотрю на тебя, и настроение прыгнуло до максимальной оценки. Люблю сильно, ты шикарная»; «Дана, вы очаровательная!»; «Посмотрела на тебя и сразу настроение на 10 баллов!!! Ты замечательная», — написали фолловеры.

Ранее Дана Борисова восхитила фанатов танцем в купальнике.

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