«Глаз не оторвать!»: Дана Борисова восхитила фанатов танцем в купальнике

Дана Борисова разместила свежее видео / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова сейчас отдыхает в Египте. Знаменитость решила продемонстрировать свою фигуру, она опубликовала на своей странице в Instagram танец в купальнике.

Борисова не побоялась показать свои несовершенства на теле.

— Танцую, как могу. Я за бодипозитив, — написала звезда под роликом.

Она также отметила, что выбрала купальник из новой коллекции масс-маркета за две тысячи рублей.

Поклонники оценили то, что Борисова не побоялась показать достоинства и изъяны своей фигуры.

«Глаз не оторвать!»; «Самое главное ни какого фотошопа!»; «Хорошенькая, стройная. Спасибо за искренность!»; «Шикарно выглядите!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Дана Борисова рассказала, кто слил в Сеть ее личное видео.

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