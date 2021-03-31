Тренинги для развития универсальных навыков проведут в столичном центре «Моя карьера»

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В столице центр занятости «Моя карьера» в апреле проведет для москвичей новые тренинги для развития универсальных навыков. Горожане смогут принять участие в деловых играх, по-новому посмотреть на свой опыт и узнать, как эффективно искать работу.

Так, 7 апреля состоится игра «Нетворкер», которая даст возможность участникам получить гибкие навыки и развить коммуникацию.

Деловая игра «Путь к мечте», которая пройдет 16 апреля, позволит горожанам увеличить свое финансовое благосостояние.

Специалисты центра «Моя карьера» сообщили, что на сегодняшний день особенно актуальна тема самозанятости и возможности получить дополнительный доход. О том, как заработать не выходя из дома расскажет 6 апреля писатель, литературный редактор с 20-летним стажем Ольга Соломатина.

На лекции «Копирайтинг и другие профессии, в которых можно зарабатывать с помощью текстов» она расскажет, с чего начать, как стать успешным специалистом, где брать клиентов и как превратить тексты в доход, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Столичным предпринимателям расскажут о финансовых инструментах