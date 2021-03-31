Двоих мужчин признали виновными в покушении на убийство в столичном парке

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк Карта всех событий

В столице двоих мужчин признали виновными в покушении на убийство и разбойном нападении на прохожего в парке. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в среду, 30 марта.

По данным следствия, Сердар Николаев и Илья Сладков признаны виновными по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Суд установил, что 13 июля 2019 года в парке около улицы Богданова обвиняемые напали на мужчину, после чего Николаев ударил его многократно ножом. Затем злоумышленники забрали у него деньги и скрылись. Прохожие вызвали пострадавшему скорую, врачам удалось его спасти.

Суд приговорил Сладкова к 11 годам лишения свободы, Николаева — к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, добавили в ведомстве.

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