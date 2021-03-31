Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двоих мужчин признали виновными в покушении на убийство в столичном парке
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Двоих мужчин признали виновными в покушении на убийство в столичном парке

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Центральный паркКарта всех событий

В столице двоих мужчин признали виновными в покушении на убийство и разбойном нападении на прохожего в парке. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в среду, 30 марта.

По данным следствия, Сердар Николаев и Илья Сладков признаны виновными по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Суд установил, что 13 июля 2019 года в парке около улицы Богданова обвиняемые напали на мужчину, после чего Николаев ударил его многократно ножом. Затем злоумышленники забрали у него деньги и скрылись. Прохожие вызвали пострадавшему скорую, врачам удалось его спасти.

Суд приговорил Сладкова к 11 годам лишения свободы, Николаева — к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, добавили в ведомстве.

Читайте также: Женщину, которая убила двух своих детей, признали невменяемой

покушение на убийстворазбойное нападениеСК по Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в