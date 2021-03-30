Женщину, которая убила двух своих детей, признали невменяемой

Фото: kld.sledcom.ru / СК РФ по Калининградской области

Завершилось расследование дела об убийстве матерью двух своих малолетних детей на северо-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 30 марта.

По ее словам, вечером 17 ноября 2020 года, находясь в своей квартире, подозреваемая задушила собственных детей пяти и трех лет. В ходе медицинской экспертизы установлено, что женщина невменяема, так как она не осознавала факта содеянного.

Уголовное дело по статье «Убийство» передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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