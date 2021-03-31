Орнитолог рассказал, какие хищные птицы начали возвращаться в столицу

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Из-за наступления весны в столицу начали возвращаться хищные птицы. Об этом рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

— В Москву в связи с наступлением весны возвращаются хищники: соколы сапсаны, канюки, ушастые совы и осоеды, — сообщил орнитолог.

Эксперт добавил, что в Москву также вернулись некоторые трясогузки, грачи, жаворонки, черные вороны, голуби и вороны. Все они пережидали зиму в южных регионах, передает агентство городских новостей «Москва».

Специалист отметил, что у пеночек-весничек, дроздов-рябинников, жаворонков и других насекомоядных птиц начался брачный период. Они уже начали петь, чтобы обозначить свои территории и бороться за самок.

Ранее сообщалось, что в столице начала распускаться мать-и-мачеха.

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