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Соседов прокомментировал слова Разина об артистках-эскортницах
Фото: Youtube/Х-фактор

Соседов прокомментировал слова Разина об артистках-эскортницах

Анастасия Колоскова

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление Андрея Разина о том, что некоторые заслуженные артистки России ранее занимались эскортом, отметив, что к словам продюсера «Ласкового мая» нужно «относиться с юмором».

— Если Разин так говорит, то ему виднее. А может, они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может, так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать, — цитирует критика Teleprogramma.pro.

По словам Соседова, ни для кого не является секретом, что многие артистки могли зарабатывать эскорт-услугами, однако он не знает, кого имел в виду Разин.

Он добавил, что подобные заявления делаются ради пиара и рейтинга.

Соседов предположил, что Разин мог поднять эту тему из-за того, что его «обижали эти женщины». У продюсера могли быть основания и причины для подобных обвинений.

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Сергей Соседовпродюсер Андрей Разинзаявление
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