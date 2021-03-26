«Орет дурняком»: Соседов оценил шансы Манижи на Евровидении

Фото: instagram/manizha

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в программе «Рожденные в СССР» оценил шансы певицы Манижи, которая представит Россию на конкурсе Евровидение. Видео опубликовано на YouTube.

По его словам, Манижа является талантливой девушкой. Тем не менее выбор композиции для отбора на Евровидение возмутил Соседова.

— Это не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к номеру. Девочка Манижа — певица этно-роковая, этно-фолковая. Но то, что она показывает здесь — бездарно. Там нет ничего. Это не рэп. Она просто орет дурняком, — подчеркнул критик.

Соседов не хочет, чтобы данный номер был показан на конкурсе, потому что это «позорно».

Напомним, по итогам зрительского голосования российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке. Группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в проекте. Фронтмен группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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