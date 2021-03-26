Сергей Соседов назвал российских звезд, всегда поющих без фонограммы

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Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов не выносит, когда кто-то из звезд шоу-бизнеса поет под фонограмму. В программе «Рожденные в СССР» он вспомнил, что при жизни Иосиф Кобзон даже настаивал на введении закона о запрете выступлений на сольных концертах под студийную запись.

Соседов отметил, что петь вживую около двух часов не так уж и просто. Тем не менее его раздражает тот факт, что артисты продают билеты за приличные деньги, а зрители в итоге слышат только студийную запись.

— Долина всегда пела вживую, Лайма Вайкуле, Пугачева тоже. А вот Сонечка Ротару с начала 80-х физически не могла уже петь. Никогда не слышал Аллегрову вживую. Она вообще умеет? — заявил Соседов.

Ранее Сергей Соседов объяснил молодежи, в чем крутость певицы Аллы Пугачевой.

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