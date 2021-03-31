Названы марки автомобилей, ставшие дефицитными на фоне пандемии

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Средний размер выданных россиянам кредитов на автомобили первичного и вторичного рынков увеличился более чем на 20 процентов за год. Такую информацию предоставили в Национальном бюро кредитных историй. По мнению руководителя проекта «Автомобиль года в России» Владимира Безукладникова, на эту тенденцию большое влияние оказала пандемия COVID-19.

— Машины стали заметно дороже. На это повлияли как объективные, так и субъективные факторы. В первую очередь, сильно по данной отрасли ударила пандемия. Она послужила поводом для значительного увеличения цен и на импортные авто, — пояснил Владимир Безукладников.

По его словам, размер кредита увеличился, как и желание людей реализовать покупку. При этом эксперт подчеркнул, что увеличение цен на личный транспорт можно связать с тем, что в нескольких случаях человек не может приобрести авто, просто придя в автосалон, отмечает «Радио 1». С точки зрения дефицитности существуют автомобили-рекордсмены.

В качестве примера Владимир Безукладников привел марку — Hyundai Creta. Как объяснил автоэксперт, в столице зафиксирована небольшая нехватка данных машин, однако в регионах страны за ними могут стоять в очереди по четыре месяца. Помимо этого, дефицитными стали отечественные Lada Vesta и Lada Xray. Речь идет об авто в интересных комплектациях с мультимедийной системой.

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