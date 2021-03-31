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Капитальный ремонт крыш пройдет в двух бывших доходных домах в центре столицы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Капитальный ремонт крыш пройдет в двух бывших доходных домах в центре столицы

Полина Долганова

Город
Остоженка, дом 42/2Карта всех событий

В Хамовниках отремонтируют крыши двух бывших доходных домов, которые являются объектам культурного наследия.

Ремонт пройдет в доходном доме М. В. Голубицкой по адресу улица Остоженка, дом 42/2, и в доходном доме Е. А. Шаблыкиной под номером 21 в переулке Сивцев Вражек.

В обоих зданиях будет заменено кровельное покрытие, стропила и мауэрлат, будут переделаны ограждения и обновлена система водостока. При необходимости специалисты заменят обрешетку и люки, а также обновят выходы на чердак и кровлю. Все конструкции из дерева обработают огнебиозащитными составами. При необходимости будут утепляться чердачные покрытия.

Работы являются частью программы капитального ремонта.

Отмечается, что объекты регулярно проверяют специалисты Департамента культурного наследия города Москвы. К ремонту допускаются только подрядные организации со специальными лицензиями Минкульта РФ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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