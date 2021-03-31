Совфед одобрил закон, дающий право президенту РФ претендовать еще на два срока

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Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, дает право нынешнему президенту вновь претендовать на два срока, а также расширяет перечень ограничений, при которых россиянин не может претендовать на мандат депутата Государственной думы. Решение принималось на заседании в среду, 31 марта.

Закон о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции России. Законопроект уточняет положения, которые связаны с ограничением на замещение должности президента России более двух сроков.

Помимо этого, закон расширяет список ограничений права избираться депутатом Государственной думы. Также закрепляется в законодательстве, что президентом России может быть человек не моложе 35 лет, который постоянно проживает в стране не менее 25 лет, сообщает РИА Новости.

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