Музей Пушкина представил выставку о праздниках, в которых участвовал поэт

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Москва тряхнула стариной, веселье за весельем» открыта в мемориальной квартире А. С. Пушкина на Арбате до 1 июня.

Экспозиция рассказывает о тех многочисленных праздниках, в которых поэт принимал непосредственное участие. В декабре 1830 года Пушкин приехал в Москву из Болдина. Остановился в гостинице «Англия» и первым делом навестил друзей.

Новый 1831 год Пушкин встретил вместе с друзьями у «Яра», в знаменитой ресторации, открытой французом Транкилем Яром на Кузнецком мосту. Украшением праздника стали песни цыган. Тогда в Москве была весьма популярна «цыганка Таня». Она прекрасно исполняла русские песни и романсы.

В этом же ресторане «Яр», по роковому стечению обстоятельств, 27 января Пушкин с друзьями поминал внезапно скончавшегося А. Дельвига.

Будучи заядлым картежником, П. В. Нащокин пристрастил к игре и своего друга Пушкина. Поэту не везло, чаще всего он проигрывал, но все равно играл. Он черпал сюжеты и впечатления для своих произведений из самого процесса игры.

Одним из любимых мест времяпрепровождения офицеров, писателей, актеров, чиновников, архитекторов был Английский клуб. Дворец графов Разумовских на Тверской улице, где находился клуб, вместе с близлежащим Страстным монастырем упомянут в поэме «Евгений Онегин».

18 февраля 1831 года состоялось венчание А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Накануне свадьбы Пушкин собрал в доме на Арбате своих самых лучших друзей на мальчишник. Вскоре после свадьбы молодожены стали выезжать в свет вместе. Медовый месяц продолжился празднованием Масленицы. 1 марта Пушкин с женой принимал участие в санном масленичном катании.

Такое проведение досуга было характерным для светского общества того времени. И Пушкин здесь не является исключением. Он был настолько воодушевлен и счастлив свершившейся женитьбой, что ему хватало энергии вести столь бурную социальную жизнь. Отблеск этих радостных событий и переживаний ложится и на дом на Арбате.

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