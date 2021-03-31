Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Омбудсмен объяснила, как родителям помочь столкнувшимся с буллингом детям
Кадр из фильма «Класс» / 2007

Омбудсмен объяснила, как родителям помочь столкнувшимся с буллингом детям

Елена Фролова

Общество

Проблема буллинга в школах стала набирать обороты. Как поступать родителям, если их ребенок потерял желание ходить в школу, его рюкзак недавно порвали, а сам он весь в синяках, рассказали председатель Национального родительского комитета РФ, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и психолог Павел Жавнеров.

— К сожалению, проблема травли среди школьников вышла на одно из первых мест по количеству обращений. Причем буллинг ведется не только самими детьми, — пояснила Ирина Волынец.

По ее словам, часто вольными или невольными сторонниками травли бывают и сами педагоги. Как правило, основными причинами издевок становятся какие-то особенности ребенка: необычная внешность, странная фамилия, различные недостатки или ограничения физических возможностей. Предметом преследования со стороны окружающих могут стать и какие-то особенности характера, например, если ребенок конфликтен и сам провоцирует травлю. Однако самым главным, по мнению омбудсмена, является то, что жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребенок, даже если у него нет вышеперечисленных особенностей, отмечает Nation news.

Как объяснил психолог Павел Жавнеров, причина подобного поведения может быть заключена в излишней эмоциональности детей, а также отсутствии у них жизненного опыта. Это говорит о том, что школьники не могут осознавать последствий собственных действий.

— Когда ребята видят, что кто-то из одноклассников отличается по поведению, внешности, каким-то вещам — брекетам, очкам, — они не понимают, почему так происходит, это вызывает у них насмешки, — считает эксперт.

Ирина Волынец сообщила, что существуют три комплекса правил, которые следует применять в случае буллинга: для тех, кто подвергается травле, и ее зачинщиков; для педагогов; для родителей. По мнению омбудсмена, во всех случаях жертвами являются все участники издевательских действий. Чтобы прекратить подобное отношение к ребенку, она советует родителям для начала сообщить об этом классному руководителю или воспитателю. По ее словам, существуют целые системы по урегулированию данной проблемы.

Читайте также: Пока не поздно: психолог рассказал, как бороться с агрессией школьников

Педагогиродителиомбудсмен
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в