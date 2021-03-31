Омбудсмен объяснила, как родителям помочь столкнувшимся с буллингом детям

Кадр из фильма «Класс» / 2007

Проблема буллинга в школах стала набирать обороты. Как поступать родителям, если их ребенок потерял желание ходить в школу, его рюкзак недавно порвали, а сам он весь в синяках, рассказали председатель Национального родительского комитета РФ, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и психолог Павел Жавнеров.

— К сожалению, проблема травли среди школьников вышла на одно из первых мест по количеству обращений. Причем буллинг ведется не только самими детьми, — пояснила Ирина Волынец.

По ее словам, часто вольными или невольными сторонниками травли бывают и сами педагоги. Как правило, основными причинами издевок становятся какие-то особенности ребенка: необычная внешность, странная фамилия, различные недостатки или ограничения физических возможностей. Предметом преследования со стороны окружающих могут стать и какие-то особенности характера, например, если ребенок конфликтен и сам провоцирует травлю. Однако самым главным, по мнению омбудсмена, является то, что жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребенок, даже если у него нет вышеперечисленных особенностей, отмечает Nation news.

Как объяснил психолог Павел Жавнеров, причина подобного поведения может быть заключена в излишней эмоциональности детей, а также отсутствии у них жизненного опыта. Это говорит о том, что школьники не могут осознавать последствий собственных действий.

— Когда ребята видят, что кто-то из одноклассников отличается по поведению, внешности, каким-то вещам — брекетам, очкам, — они не понимают, почему так происходит, это вызывает у них насмешки, — считает эксперт.

Ирина Волынец сообщила, что существуют три комплекса правил, которые следует применять в случае буллинга: для тех, кто подвергается травле, и ее зачинщиков; для педагогов; для родителей. По мнению омбудсмена, во всех случаях жертвами являются все участники издевательских действий. Чтобы прекратить подобное отношение к ребенку, она советует родителям для начала сообщить об этом классному руководителю или воспитателю. По ее словам, существуют целые системы по урегулированию данной проблемы.

Читайте также: Пока не поздно: психолог рассказал, как бороться с агрессией школьников