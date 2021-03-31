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Ирина Пегова продемонстрировала стройную фигуру в спортзале
Фото: instagram.com/pegovairina

Ирина Пегова продемонстрировала стройную фигуру в спортзале

Полина Долганова

Звезды

Актриса театра и кино Ирина Пегова продемонстрировала поклонникам стройную фигуру. Видео с тренировки финалистка «Ледникового периода» опубликовала в сторис Instagram.

После участия в ледовом шоу актриса сильно похудела. Теперь она продолжает поддерживать себя в форме и ходит в зал.

— Кто любит тренировочки с утра? — подписала видео заслуженная артистка РФ.

Напомним, в шоу «Ледниковый период» Ирина Пегова каталась вместе с чемпионом мира и Европы Алексеем Тихоновым. Пара удивляла поклонников театральными пронзительными номерами и прошла в финал проекта.

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СпортИрина Пегова«Ледниковый период»
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